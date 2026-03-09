Supposée diffusion de fausses nouvelles : Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt

Ancien ministre conseiller de Diomaye Faye et secrétaire général du parti Rassemblement pour la Vérité / And Ci Dëgg (RV-ACD), Cheikh Oumar Diagne a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 09 mars, après son audition par le procureur de la République. Il sera jugé, ce mercredi 11 mars, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Le vendredi 06 mars, le mis en cause avait été placé en garde à vue par les autorités judiciaires. Il lui est reproché des faits de "diffusion de fausses nouvelles", après qu’il a prononcé des mots mettant en cause la responsabilité du Premier ministre Ousmane Sonko dans la mort d’Abdoulaye Ba, qui a succombé à ses blessures après une chute du 4e étage du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au moment des affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants.



Avant ce mandat de dépôt, Me Hosni Maati, avocat du mis en cause, avait assuré que son client «demeure pleinement confiant dans le fait que le droit et les principes fondamentaux de liberté d’expression prévaudront».