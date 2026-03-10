Dakar : un présumé réseau démantelé à Nord Foire, 15 personnes interpellées par la DIC

La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré, le 09 mars 2026, 15 individus. Ils sont suspectés d’appartenir à un présumé réseau criminel de Nord Foire (Dakar). A l’issue des premières investigations, la justice leur reproche des faits d’«association de malfaiteurs, actes contre nature, proxénétisme, transmission volontaire du VIH, escroquerie et chantage à caractère sexuel», selon un communiqué de la Police.



L'opération, menée le 06 mars 2026 à Nord Foire, a permis de surprendre un groupe de 14 jeunes individus dans un appartement meublé. Les premières investigations et l'exploitation des terminaux mobiles ont confirmé l'implication de onze d'entre eux dans des réseaux organisés s'étendant de Dakar à Kaolack.



Les examens requis dans le cadre de l'enquête ont révélé la séropositivité de cinq membres du groupe, posant la question de la transmission volontaire du VIH dans le cadre de leurs activités.



L'enquête a également mis en lumière un système de chantage sophistiqué. Un individu gérait deux comptes WhatsApp regroupant près de 500 membres. Le mode opératoire consistait à filmer des victimes à leur insu lors d'actes intimes pour ensuite exiger des sommes d'argent sous menace de diffusion des images.