Injures publiques conte des députés: le Tiktokeur Alassane bou Sonko plaide la clémence de la justice

Alassane Fall (31 ans), qui se fait surnommer sur Tiktok «Alassane bou Sonko», a été placé sous mandat de dépôt et sera jugé devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, mercredi 11 mars. Il lui est reproché des faits d’ «injures publiques, offense à une institution de la République et diffusion publique de propos susceptibles de troubler l’ordre public», selon le quotidien Libération.



A l’origine de cette affaire, dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, il a tenu des propos jugés «insultants» envers les députés qui aurait trahi le Premier ministre Ousmane Sonko pour rallier la coalition «Diomaye Président». Il avait même assumé ses propos et souhaité que le Procureur soit mis au courant.



Interpellé par la Section de recherches, Alassane Fall a reconnu être l’auteur de la vidéo comportant des propos «excessifs», avant de regretter son acte et de «solliciter la clémence de la justice», toujours selon le journal.