PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Contentieux Attijari - Bocar Samba Dièye : Nouveau sursis pour l'opérateur économique



Contentieux Attijari - Bocar Samba Dièye : Nouveau sursis pour l'opérateur économique
Le bras de fer judiciaire entre la banque Attijari et Bocar Samba Dièye connaît un nouveau rebondissement. D’après Libération, le juge des référés a ordonné le gel de la procédure d'expulsion visant l'homme d'affaires jusqu'en septembre 2026.

Saisi par le conseil de l’opérateur, Me Assane Diomaye Ndiaye, le juge des référés a rendu une décision ce 6 mars accordant un délai de grâce de six mois à Bocar Samba Dièye. Cette mesure suspend l'exécution d'une ordonnance datant du 3 avril 2017, qui ordonnait l'expulsion de l'opérateur de trois immeubles.

Alors qu'Attijari fondait son action sur une « occupation sans droit ni titre », Bocar Samba Dièye conteste la créance à l'origine de cette procédure. Grâce à ce dernier délibéré, la banque est désormais contraint de mettre ses poursuites en pause. Elle devra patienter au moins jusqu'au 7 septembre 2026 pour espérer reprendre la procédure, laissant ainsi le temps au tribunal de se prononcer sur la demande d'annulation de l'ordonnance initiale.
Fodé Bakary Camara

Mardi 10 Mars 2026 - 09:38


