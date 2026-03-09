Détention d’une liste d’homosexuels présumés : Mame M. Gueye convoqué mardi à la Brigade de recherches

Depuis plusieurs années, le vice-président de l'ONG JAMRA, Mame Mactar Guèye, dit détenir une liste d’homosexuels présumés. Pour comprendre et élucider cette affaire, selon nos confrères de Dakarposte, la Brigade de Recherches de la gendarmerie de Keur Massar (banlieue de Dakar) lui a adressé une convocation. Ce mardi 10 mars, Mame Mactar Guèye devra «éclairer la lanterne» des enquêteurs sur cette liste qu’il détiendrait depuis des années, alors que le Sénégal est secoué par un scandale présumé d’homosexualité, où plusieurs personnalités publiques ont été arrêtées et suspectées d’avoir transmis volontairement le VIH/Sida.



Pour rappel, Mame Mactar Guèye, qui menaçait de publier la liste qui serait en sa possession, a reçu de nombreuses menaces de mort, poussant le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique à lui assigner une garde rapprochée. Cependant, au cours d’une séance d’actualité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko dit avoir demandé le retrait de la sécurité, estimant que personne n’avait confié cette «mission» à celui dont la vie serait menacée.