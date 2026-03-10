Brésil : Neymar et Santos posent un lapin à Carlo Ancelotti !

C’est l’une des informations les plus marquantes de la journée d’hier au Brésil. Carlo Ancelotti a pré-convoqué Neymar (34 ans) pour les matches amicaux de la Seleção du mois de mars face à la France et la Croatie. Une excellente nouvelle pour le joueur de 34 ans qui a cumulé pas moins de 236 jours d’absence depuis qu’il est revenu à Santos en janvier 2025. L’ancien Parisien rêve de jouer une dernière Coupe du monde et cette nouvelle avait de quoi le satisfaire. La place du Ney dans la liste définitive d’Ancelotti n’est cependant pas assurée à 100%. Ce qui a poussé le sélectionneur national et son staff à prendre la décision de venir observer Neymar à l’occasion du match de championnat brésilien disputé ce soir contre Mirassol. Seul hic : Santos a décidé de se passer de sa star pour cette rencontre. Un choix qui peut surprendre puisque Neymar a eu douze jours pour se préparer. Selon Globo, cette nouvelle « a été accueillie avec surprise et frustration par la CBF (la fédération brésilienne, ndlr) et par l’entraîneur de l’équipe brésilienne ».
