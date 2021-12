Dakar : une jeune vendeuse de friperie tombe avec 15 cornets de Yamba

Awa Mbow, une jeune vendeuse de friperie, âgée de 30 ans, a été arrêtée pour trafic de drogue. Elle a été interpellée avec 15 cornets de Yamba dont 15 cachés dans son soutien-gorge. Traduit en justice, elle a été condamnée à 2 mois de prison ferme.



Devant la barre, elle a nié les faits qui lui sont reprochés. « Non je ne détenais pas de drogue. Il s’y ajoute que je ne mets pas de soutien-gorge parce que je suffoque », a-t-elle déclaré.



Des allégations contraires à ce qu’elle avait dit au poste de police dès les premières heures de son arrestation. Elle avait soutenu avoir ramassé le Yamba au marché de l’église des Parcelles Assainies.



Interrogée sur ce qu’elle avait dit aux enquêteurs, elle dit n’avoir jamais lu le Pv (Procès-verbal) d’enquête. Des dénégations qui n’ont pas convaincu le procureur de la République.



La jeune femme, célibataire sans enfant, a été condamnée à 2 mois de prison ferme, en plus de la confiscation et la destruction de la drogue saisie par devers elle.