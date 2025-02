Dakaractu, Senego, Buurnews et autres radios communautaires vont réintégrer la liste des médias reconnus

Après avoir omis plusieurs sites d'information et radios communautaires de la liste des médias reconnus, le ministère de la Communication a annoncé qu'il allait corriger cette erreur dans les plus brefs délais. Parmi les médias concernés, on retrouve des sites populaires comme Dakaractu, Senego, Buurnews, ainsi que de nombreuses radios communautaires qui ont été initialement oubliées.



Le président de l'Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL), Ibrahima Lissa Faye, et le président de l'Union des Radios Associatives et Communautaires du Sénégal (URAC), ont rencontré ce lundi le directeur de la communication, Hamibibou Dia. À l'issue de cette rencontre, ce dernier a promis que la situation serait rétablie dans les heures à venir.



"Ils se sont trompés de bonne foi", a précisé Ibrahima Lissa Faye, tout en soulignant que le ministère a accepté d’intégrer les sites et radios omis, comme Dakaractu, Senego, et d'autres. Ces médias, a-t-il ajouté, remplissent tous les critères nécessaires pour figurer sur la liste des médias reconnus par l'État sénégalais.



En outre, Ibrahima Lissa Faye a précisé que les documents requis pour cette réintégration sont déjà validés et mobilisés. "Les contrats, les directeurs de publication avec dix ans d'expérience, un rédacteur en chef avec sept ans d'expérience, les reporters… tout a été respecté", a-t-il confirmé. Ce réajustement devrait permettre à Dakaractu, Senego, Thièsinfo, ainsi qu'à d’autres radios communautaires de figurer sur la liste officielle des médias reconnus au Sénégal.