Dame Diop appelle les établissements de formation privés à respecter les normes standards ou à disparaitre

Le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle Dame Diop a appelé les établissements de formation privés qui ne respectent pas les normes standards à se mettre à niveau ou à disparaitre, dans une interview avec L’Observateur.



Cette déclaration du ministre fait suite à l’audit dont il a demandé pour les établissements de formation professionnelle. « L’objectif de (cet audit) pour moi, ce n’est pas seulement les centres de formation privés, mais les centres de formations en général. Aujourd’hui, il y a une pléthore de centres de formation et nous devons nous rassurer, en tant qu’Etat, qu’il y a une formation de qualité dans ces établissements, que les normes pédagogiques sont respectées », a expliqué M. Diop.



Pour lui, « l’audit c’est plutôt un audit organisationnel, pédagogique et structurel pour s’assurer que les parents qui envoient leurs enfants dans les établissements de formation professionnelle les inscrivent dans les structures reconnues avec un enseignement de qualité ».



C’est pourquoi le ministre estime que « les établissements de formation privés qui ne respectent pas les normes standards édictées par la tutelle devront à se mettre à niveau ou à disparaitre ».