Dangers sur la traversée Dakar-Îles Madeleine: l'initiateur du #Kebetu avait alerté en 2018

Alerte 🚨, un Danger plane sur la traversée Dakar ➖ Îles de la Madeleine (Île au Sarpan).

Ce bateau qui transporte les visiteurs de ce superbe îlot est équipé d’un vieux moteur se 40CV qui tombe souvent en panne juste en quittant l’île (thread 🔘 please RT 🔁) #SaveDakar #kebetu pic.twitter.com/2kCyEAJ9u5

— Demba Gueye (@dembagueye) October 3, 2018



Ceux qui sont déjà allés sur l’île savent qu’il suffit que la mer soit un peu agitée pour que les abords de l’entrée très étroite qui conduit à l’îlot subisse des assauts des vagues qui sont comme amplifiées par le relief rocheux accidenté (...) pic.twitter.com/LsfaqzGzbC

— Demba Gueye (@dembagueye) October 3, 2018



La dernière fois que j’y suis allé (Dimanche dernier) avec mes enfants et mon papa, le moteur est tombé en panne et refusait de s’allumer. La mer ce jour là était agitée et l’embarcation pourtant pilotée par des agents du Parc Naturel des Îles, était à la merci des vagues (...)

— Demba Gueye (@dembagueye) October 3, 2018



Les échanges avec les voyageurs et l’équipage m’ont permis de savoir que ce n’était pas la première fois que le moteur refusait de s’allumer en pleine mer... Avec un prix de la traversée de 5000 FCFA / personne, je ne pense pas qu’avec le nombre de rotations faites (...)

— Demba Gueye (@dembagueye) October 3, 2018



par jour, que les recettes générées ne permettent pas de doter ce joyau touristique de moyens de transport sûrs. Notre rôle est d’alerter, en espérant que la décision viendra vite des personnes qui doivent la prendre avant qu’un accident déplorable ne survienne#kebetu #SaveDakar pic.twitter.com/FKvopWcypU

— Demba Gueye (@dembagueye) October 3, 2018



