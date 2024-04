Daouda Ngom, Ministre de l’environnement et de la transition écologique

Ce natif de Fissel Mbadane vient d'être nommé ministre de l'environnement et de la transition écologique. Daouda Ngom est Professeur titulaire d’Ecologie appliquée et Responsable du Laboratoire d’Ecologie et d’Ecohydrologie du département de Biologie végétale de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Il est également expert consultant en Environnement, membre du Groupe de travail Technique de l’UNESCO sur le zonage des réserves de biosphère.



Pour ses proches et parents, Professeur Ngom n'est pas dans un terrain inconnu, en plus d'être un passionné de la protection de l'environnement. Il est un spécialiste rompu à la tâche. Si l'on considère son parcours académique et professionnel.

L'enfant de Fissel est de la même famille que Nafi Ngom Keita, ancienne patronne de l'OFNAC.