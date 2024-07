De Senghor à Sonko : Déguerpissements et désencombrements, la tentation de la ville interdite !

Il est coutume de dire que le foncier traduit au sol les inégalités sociales. Cette vérité se vérifie dans l’histoire de la ville de Dakar à travers les différentes stratégies de mise à l’écart des populations pauvres, des étrangers et des aliénés.



Le processus de ségrégation urbaine mis en place progressivement à Dakar, dans un contexte de tensions politiques et sanitaires de l'époque coloniale a décidé le gouverneur général de l'Afrique occidentale Française (AOF) de séparer les populations européennes des autres en créant d'abord la Médina réservée aux populations indigènes en 1914, puis dix ans plus tard, la circonscription de Dakar et dépendances séparant Dakar de la colonie du Sénégal.



La circonscription est transformée en Délégation de Dakar et dépendances en 1946. Le délégué rendant directement compte au gouverneur général. Dans les années 1950, la politique de "déguerpissement" se poursuit avec la création de quartiers comme Grand Dakar et Pikine Dagoudane afin de séparer davantage les populations européennes et indigènes.



Au moment de l’indépendance du Sénégal en 1960, les politiques de la ville de Dakar des nouvelles autorités conservent les mêmes perspectives inégalitaires, mais cette fois par une politique de darwinisme social. L’ancienne capitale de l’AOF illustre parfaitement le lieu où le pouvoir s’affirme et s’exerce sous la forme la plus subtile et parfois la plus crue.