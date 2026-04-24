De victime à prévenu, un commerçant déféré pour avoir blessé un policier à la cuisse

Un agent de la brigade de recherches du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao a été grièvement blessé par arme blanche lors d'une opération de police qui a mal tourné. Fait insolite : l'auteur du coup de couteau n'est pas le suspect interpellé, mais le plaignant lui-même, un commerçant de 36 ans, qui a basculé du statut de victime à celui d'agresseur.







L'incident est survenu alors que les policiers, sous les ordres du commissaire Cheikh Tidiane Diallo, procédaient à l'arrestation d'un mécanicien pour une affaire d'escroquerie portant sur 3 millions de FCFA. Une fois le suspect maîtrisé, le commerçant C.T. Cissé a soudainement attaqué ce dernier, atteignant finalement l'agent M.D. à la cuisse droite.







Le policier blessé s'est vu délivrer un certificat médical attestant d'une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours. Devant les enquêteurs, l'agresseur a exprimé ses regrets, affirmant qu'il visait le mécanicien par vengeance et que le coup porté au policier était un accident.







L'affaire a été portée devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Le mécanicien, N. Diop, est poursuivi pour escroquerie, tandis que le commerçant, C.T. Cissé, fait face à des charges de coups et blessures volontaires sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.

