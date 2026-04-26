Attaques au Mali : un couvre-feu de 72 heures instauré à Bamako

À la suite des attaques simultanées survenues ce samedi dans plusieurs localités du Mali notamment à Kidal, Gao, Sévaré, Mopti et Kati, les autorités ont pris des mesures sécuritaires strictes.



Le gouverneur du district de Bamako a instauré un couvre-feu de 72 heures sur toute l’étendue de la capitale, de 21h à 6h du matin, avec possibilité de prolongation si nécessaire.



Selon les informations disponibles, les attaques ont débuté tôt dans la matinée, ciblant simultanément plusieurs sites militaires. À Bamako et dans ses environs, des témoins ont fait état de fortes détonations et d’échanges de tirs, notamment près du camp militaire de Sénou, situé à proximité de l’aéroport international, ainsi que dans la zone de Mamaribougou, en périphérie de la capitale.



Parmi les cibles les plus symboliques figure Kati, qui abrite la principale base militaire du pays ainsi que des résidences officielles, dont celle du ministre de la Défense, Sadio Camara.



Le gouvernement malien a indiqué par la suite que la situation était « sous contrôle », sans toutefois fournir de bilan précis concernant les pertes humaines ou les dégâts matériels.