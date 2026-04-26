La Cédéao «condamne fermement» les attaques terroristes au Mali et appelle ses membres à «s’unir et à se mobiliser»

Dans un communiqué, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) a condamné, ce dimanche, les attaques terroristes qui ont eu lieu la veille, samedi 25 avril, dans plusieurs localités du Mali, dont Bamako, Kati, Sévaré, Gao et Kidal.



«La Cédéao condamne fermement les attaques terroristes qui ont eu lieu dans plusieurs localités du Mali. Ces actes démontrent, une fois de plus, la nature barbare des auteurs, qui continuent de menacer la paix, la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de la sous-région de l’Afrique de l’ouest», selon le communiqué.



Par ailleurs, l’Institution sous-régionale a appelé «tous les Etats, les forces de sécurité, les mécanismes régionaux et les populations de l’Afrique de l’Ouest à s’unir et à se mobiliser dans un effort coordonné pour lutter contre ce fléau».



Pour rappel, dans la soirée du 25 avril, le gouvernement de transition a admis des «attaques terroristes complexes et coordonnées» dans plusieurs localités, confirmant les nombreuses images circulant sur les réseaux sociaux, avant d’annoncer que «la situation est totalement sous contrôle» grâce aux efforts des Forces armées maliennes (FAMa).