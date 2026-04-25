Attaques au Mali : Bassirou Diomaye Faye condamne et exprime la solidarité du Sénégal au peuple malien

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi aux attaques simultanées survenues dans plusieurs régions du Mali. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a condamné avec la « plus grande fermeté les attaques terroristes perpétrées aujourd’hui contre la République sœur du Mali ».



« Dans cette épreuve, j’exprime, au nom du peuple sénégalais et en mon nom propre, notre solidarité au Gouvernement malien, aux Forces de défense et de sécurité, ainsi qu’au peuple malien tout entier », a-t-il déclaré.



Le chef de l’État affirme que le « Sénégal restera constant aux côtés du Mali pour œuvrer ensemble, avec les pays de la sous région », à la « restauration de la paix et de la sécurité dans notre espace commun ».