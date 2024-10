Débordement de la Falémé : l’APR demande au gouvernement d’assumer en toute urgence ses responsabilités

Les militants et responsables de l’Alliance pour la République (APR), ont exprimé avec « empathie » leur solidarité agissante aux populations de Bakel, Matam et Saint-Louis ainsi que leur total soutien dans cette dure épreuve.



Dans un communiqué, l’APR estime que « le Gouvernement de Monsieur Ousmane Sonko doit assumer en toute urgence ses responsabilités et diligenter tout ce qui est en son pouvoir pour alléger les souffrances de ces populations, en lieu et place des discours creux qu’ils ont coutume de servir aux Sénégalais lorsque ceux-ci sont confrontés à des urgences économiques ou sociales ».



Le secrétariat exécutif de l'alliance Pour la République a rassuré les populations de Saint-Louis, Bakel et Matam de son soutien et a également demandé aux responsables et aux militants du parti de rester aux côtés des impactés.



Par ailleurs, l’APR exige des autorités la mise en œuvre avec « diligence et célérité », toutes actions sociales, humanitaires, techniques et de solidarité nécessaire pour les soulager ».