Débordement du fleuve Gambie : la côte d'alerte dépassée, des inondations à prévoir

Le fleuve Gambie a franchi le seuil d'alerte de 48 centimètres à la station de Kédougou (sud-est), rapporte l'APS, citant Mamadou Diop, responsable de la brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou.



« La brigade des ressources en eau de Tambacounda a signalé un débordement du fleuve Gambie, dans la région de Kédougou. A la station de Kédougou, la cote d’alerte qui est de 7 mètres a été atteinte et dépassée de 48 centimètres », a précisé M. Diop.





Cette information a été révélée dans un bulletin daté du mardi 17 septembre, dont une copie a été communiquée au correspondant de l’APS à Kédougou.



M. Diop a précisé que « si les événements pluvi-orageux persistent dans la zone du bassin du fleuve Gambie, la cote d’alerte pourrait être atteinte au niveau de la station [de Tambacounda] pendant les prochains jours ».



Il a également prévenu qu’une telle situation pourrait « entraîner des débordements par endroits et des inondations dans les zones basses et accentuer celles déjà en cours » vers Kédougou.



Le responsable de la brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou appelle les « résidents de l'axe Simenti-Gouloumbou-Nétéboulou-Guénoto à adopter des mesures préventives en réponse à l’évolution du plan d'eau pour éviter des désagréments pour les personnes et les infrastructures ».



« Les apports intermédiaires provenant des affluents peuvent aussi contribuer à des débordements. Les champs de banane qui se trouvent sur les rives du fleuve, notamment aux environs de Gouloumbou, sont particulièrement exposés aux débordements du fleuve », a-t-il ajouté.