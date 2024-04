Début des discussions entre Washington et Niamey sur le retrait des troupes américaines au Niger

Des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger. C’est ce qui commence ce jeudi 25 avril à Niamey. Côté américain, l’ambassadrice au Niger, Kathleen FitzGibonn, et le général de division Ken Ekman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du Commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontrent les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Et ce n’est qu’un début.



Des discussions « dans la transparence et le respect mutuel »

La semaine prochaine, d’autres hauts responsables militaires américains tiendront des réunions de suivi à Niamey. Ces discussions sur le processus de retrait doivent avoir lieu « dans la transparence et le respect mutuel », indique le communiqué du département d’État. Selon le porte-parole de la diplomatie américaine, les États-Unis sont fiers de la coopération de sécurité avec le Niger au fil des ans. Toutefois, les discussions depuis juillet 2023 n’ont pas permis de trouver un accord avec le CNSP pour poursuivre cette coopération.



En revanche, le partenariat va se poursuivre dans d’autres domaines d’intérêt commun. La venue du secrétaire d'État adjoint américain est annoncée dans les prochains mois à Niamey pour en parler. Mais les soldats américains, eux, vont partir.