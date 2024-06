Décès au pèlerinage à La Mecque : l’Égypte sanctionne des compagnies de tourisme

Les autorités égyptiennes ont ordonné samedi la révocation des licences de 16 sociétés touristiques et le renvoi de leurs responsables devant le parquet pour « fraude », après avoir fait voyager des pèlerins illégalement vers La Mecque, en Arabie saoudite. Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli « a ordonné de retirer les licences de ces entreprises, de déférer leurs responsables devant le ministère public et de leur infliger une amende au profit des familles des pèlerins morts à cause d'eux », a indiqué son cabinet dans un communiqué.



Cette décision du Caire intervient après la mort de centaines de pèlerins lors du grand pèlerinage musulman tenu en Arabie saoudite sous des chaleurs caniculaires, dont plus de la moitié n'étaient pas munis d'autorisations pour ce rassemblement annuel. Un décompte établi vendredi par l'AFP, à partir de déclarations officielles et d'informations fournies par des diplomates, évalue à plus de 1 100 le bilan des morts.



Pour faire le grand pèlerinage, il y a deux moyens officiels qui se partagent les quelque 90 000 visas donnés par l’Arabie Saoudite à l’Égypte. On peut s’inscrire auprès des autorités et espérer être tiré au sort. Les pèlerins font dans ce cas partie de la délégation étatique, un périple sécurisé et peu onéreux, rapporte notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti.



L’autre moyen de faire le pèlerinage est de recourir aux compagnies touristiques agréées, à qui le gouvernement saoudien a donné l’autre moitié des visas. Le voyage organisé pour effectuer le pèlerinage est vendu pour une somme importante - l'équivalent de 5 à 10 années de salaire minimum. Certains Égyptiens contournaient ces deux moyens en effectuant le petit pèlerinage, puis en se cachant jusqu’au grand pèlerinage.



Depuis un an, on peut aussi partir en Arabie pour faire du tourisme culturel ou de divertissement. Et c’est là qu’interviennent des compagnies de tourisme qui profitent de l’occasion pour vendre du rêve à certains et l’occasion d’aller directement au paradis aux vieux et aux malades.



Près de 400 000 pèlerins non enregistrés estimés

Début juin, l'Arabie saoudite a annoncé que ses forces avaient refoulé de La Mecque plus de 300 000 pèlerins non enregistrés, dont 153 998 étrangers entrés dans le royaume avec des visas de tourisme, sans passer par les circuits officiels. Il semble cependant qu'un grand nombre de pèlerins sans autorisation aient réussi à participer aux rituels qui se sont déroulés sur plusieurs jours, dans des conditions particulièrement éprouvantes.



« Nous pouvons estimer le nombre de pèlerins non enregistrés à environ 400 000 », a déclaré vendredi un haut responsable saoudien. « La plupart d'entre eux sont d'une même nationalité », a ajouté le responsable, faisant probablement référence à l'Égypte.



Des diplomates arabes ont déclaré à l'AFP en début de semaine que le pays comptait 658 morts, dont 630 pèlerins non enregistrés. Soit plus de la moitié des décédés lors du drame.