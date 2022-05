Décès de 11 nouveau-nés dans un incendie: Abdoulaye Diouf Sarr va écourter sa mission en Suisse

Présentement à Genève (Suisse) pour participer à la 75e Assemblée mondiale de la santé, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr a décidé d’écourter son voyage, après le drame survenu à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane où 11 nouveau-nés ont péri dans un incendie au service de néonatalogie. Il annonce qu’il sera à Dakar demain matin.



« C’est extrêmement douloureux quand on l’a appris, nous avons appelé la direction ( hôpital) pour voir ce qui s’est passé. On parle d’un court-circuit au niveau du service », a réagi le ministre de la Santé et de l’Action sociale sur les ondes de la RFM.





Abdoulaye Diouf Sarr annonce qu’il va écouter son séjour en Suisse pour rentrer à Dakar. « L’assemblée devait se poursuivre jusqu’au dimanche, mais nous avons écourté notre mission pour dès demain matin prendre l’avion pour venir à Dakar et se rendre immédiatement à Tivaouane pour regarder avec nos équipes la situation ».





Cette situation, dit-il, est « très regrettable » et « extrêmement douloureuse ». Abdoulaye Diouf Sarr indique qu’une « enquête est en cours pour voir ce qui s’est réellement passé ».



Le ministre a donné des directives pour que les mesures idoines soient prises pour gérer cette crise. Son homologue de l’Intérieur, Antoine Felix Diome est dépêché à Tivaouane.



D’ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr indique qu’une délégation conduite par son directeur de cabinet et la direction générale des établissements de santé est présentement à Tivaouane.



Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale présente ses condoléances au peuple sénégalais.