Décès de Amadou Mahtar Mbow: Ousmane Sonko salue la mémoire d'un « grand intellectuel et homme de culture »

Après la réaction du président de la République Bassirou Diomaye Faye suite au décès d'Amadou Mahtar Mbow, c’est au tour du Premier ministre de saluer la mémoire de l'ancien Directeur général de l'Unesco.



« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du doyen Amadou Mahtar MBOW, survenu ce 24 septembre 2024 », fait remarquer d'emblée Ousmane Sonko. Avant de renchérir : « Grand intellectuel et homme de culture, il a consacré sa vie à notre nation et à l’Afrique », témoigne-t-il.



« Son parcours exceptionnel, de ses débuts à Dakar à son rôle à la tête de l’UNESCO, témoigne de son dévouement et de sa vision », laisse-t-il entendre



En outre, Ousmane Sonko s'est réjoui des qualités exceptionnelles du défunt, qui a consacré sa vie au Sénégal et à l'Afrique. « Nous perdons un grand homme, que j’ai eu l’honneur de côtoyer brièvement lors des Assises nationales. Son héritage continuera d’inspirer les générations futures. Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu », conclu le Premier ministre.