Décès de Bassirou Diop : Barthelemy Dias récuse la thèse de la mort naturelle, accuse la police et annonce une autopsie

S’exprimant sur le décès de son agent de sécurité Barthelemy Dias a récusé la thèse de la mort naturelle. Selon lui, Bassirou Diop, puisque c’est de lui qu’il s’agit, serait mort suite aux tortures qu’il aurait subi lors de leurs arrestations ses camarades et lui sis à Alou Kagne, par les éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP).



« Je ne fais pas partie de ceux qui croient que Bassirou Diop est mort à l’hôpital. Et il ne faudrait surtout pas nous faire croire que M. Bassirou Diop est mort à l’hôpital. Parce que la vérité est qu’ils sont arrivés tous à Saint-Louis mal en point, sur l'instruction une fois de plus de ce prince », a fustigé Barthélémy Dias avant de poursuivre : « J’accuse les éléments de la BIP d’avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d’avoir engendré des blessures. Et le procureur de la république peut me convoquer au besoin pour des preuves. J’accuse les éléments de la BIP d’avoir agressé les éléments de notre convoi particulièrement les éléments de notre sécurité avec une violence inouïe et une violence inacceptable. Seulement parce que le prince dit que le ministre ne fait pas son travail ».



Selon le maire de Dakar, « il n’y a pas que Bassirou Diop, aujourd’hui, à l’heure où je vous parle, l’administration pénitencier, c’est ressaisi entre temps et nous avons certains de nos éléments qui ont été conduit à l’hôpital de Saint-Louis. Ce sont des choses à dénoncer. Ce dossier sera un dossier qui sera défendu ici au Sénégal et à l’internationale. Il est temps que ceux qui dirigent ce pays sachent que le Sénégal est une République, un Etat qui a ratifié des conventions. On ne peut pas tuer comme on veut dans ce pays. Il n’est pas question qu’on laisse cela pour plainte et profit », a -t-il lancé.



Barthelemy Dias, qui tient la police pour responsable de ce drame de par la façon dont s’est déroulé la chose de « l’agression » comme il le dit jusqu’à la mort de Bassirou a soutenu que le ministre de l'Intérieur doit des explications aux Sénégalais. Il a aussi annoncé la volonté d’effectuer une autopsie avant l’enterrement du défunt sur demande de la famille et de lui-même.



« La police est responsable de ce qui s’est passé lors de cette agression et l'arrestation à Alou Kagne et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple Sénégalais. Je rappelle que Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Sur ce, nous avons avec la famille du défunt Bassirou Diop, souhaité qu’une autopsie soit faite et après cette autopsie nous accompagneront, notre ami, notre frère, Bassirou Diop vers sa dernière demeure. Que Dieu dans sa miséricorde l’accueil dans son paradis céleste », a lancé Barthélémy Dias.



Revenant sur les faits, Barthelemy Dias de raconter : « les faits, c’est qu’il y a une autorité qui s’est permise durant la campagne d’élever la voix pour dire au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice ne faisaient pas leurs travails au prétexte qu’on nous a accusé d’être à l’origine de certaines violences à Saint-Louis. Chose que nous avons toujours réfutée et ceux qui ont suivi le procès savent qu’il n’y a jamais eu de procès à Saint-Louis. Ce sont des provocations, et c’est ce qui se passe dans toutes les campagnes pratiquement depuis que le Sénégal existe. Ce sont des échafaudés. Et pour faire plaisir au prince, on a décidé sur 41 convois d’arrêter qu’un seul convoi. Et il ne s’agissait pas d’une arrestation, mais plutôt d’une agression. Et l’objectif qui était visé, c’était de m’arrêter, comme ils l’ont fait pour Bougane, pour saboter la campagne de notre coalition Samm Sa Kaddu. Et pour cela, tous les moyens étaient bons et tous les moyens étaient utilisés y compris les moyens les plus irresponsables et des plus inacceptables.»