Décès de François Mancabou: Dr Abdourahmane Diouf parle de "signe d'un régime en fin de règne et en situation de panique"

La mort de François Mancabou, membre supposé des "Forces spéciales" dans des circonstances floues continue de susciter des indignations. Après les organisations de défense des droits de l'Homme qui réclament une enquête indépendante dans cette affaire, des leaders politiques de l'opposition continuent d'accuser le régime en place.



Docteur Abdourahmane Diouf, de la coalition Aar Sénégal lui considère que ces brutalités peuvent être considérées comme un "signe d'un régime en fin de règne et en situation de panique"



"Le décès de François Mancabou est une tragédie. Il n'aurait jamais dû mourir de la sorte entre les mains de nos forces publiques qui sont censées le protéger. Nous condamnons vivement ces brutalités qui sont le signe d'un régime en fin de règne et en situation de panique. Ils ne pourront pas tous nous tuer pour espérer rester indûment à la tête du Sénégal", indique le président du parti Awalé sur sa page Facebook.



A ce sujet, Dr Abdourahmane Diouf exige "des enquêtes pour élucider la mort de Mancabou, ainsi que celles du mois de juin 2022 et de Mars 2021."



"Aucune bavure ne doit rester impunie. Nous appelons nos forces de défense et de sécurité à plus de responsabilité", dira t-il avant de présenter ses condoléances à la famille de François Mancabou.