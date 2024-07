Décès de Fulbert Samb: confidences inédites de Vincent Sambou ami intime de Fulbert

La voix tremblante, Il continue son récit en se posant mille et une questions « Comment ça. Comment les vagues peuvent les emporter et laisser leurs affaires au bord de la mer. Je comprenais rien du tout. Et le matin vers 05 heures du matin j’ai appelé son grand frère pour l’informer. Il me demande de laisser ma voiture et de le rejoindre à Malika Plage. Nous sommes allés à Cap manuel ensemble. Arrivés sur les lieux, son grand frère et moi ont cherché jusqu’à 19 heures sans rien trouvé. Nous sommes rentrés avec beaucoup d’interrogations. Il y’a pas mal de zones d’ombre dans cette affaire ».



De l’avis de Vincent Sambou « Fulbert et Didier n’allaient jamais pêcher là-bas. C’est ma conviction parce que je les ai fréquentés ».

Aujourd’hui sa préoccupation, la seule d’ailleurs, c’est être édifiée sur cette question qui le taraude l’esprit sans cesse « je veux être édifié. Qu’est ce qui s’est réellement passé ? Qu’est-ce qu’ils ont fait à Fulbert et à Didier ? C’est ça ma question… ».