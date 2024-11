Décès de Mamadou Moustapha Ba: Le chef de mission du FMI rend hommage à un « interlocuteur de grande sagesse »

Les hommages affluent après le rappel à Dieu de l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Le chef de mission du FMI, Eddy Gemayel a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de l’ancien ministre des Finances du Sénégal. Pour lui, le défunt était un « interlocuteur de grande sagesse et un homme de valeur, dévoué à son pays ».



« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la disparition de Moustapha Ba, ancien ministre des Finances du Sénégal », a écrit sur LinkedIn, Eddy Gemayel, chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour le Sénégal.



« Plus qu’un ami, il était un interlocuteur de grande sagesse et un homme de valeur, dévoué à son pays », a-t-il souligné.



« Le Sénégal perd un cadre exceptionnel dont l’engagement restera gravé dans les mémoires », a témoigné Eddy Gemayel avant de prier pour lui : « nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces moments de deuil. Parti trop tôt, puisse son âme reposer en paix ».



L’ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, est décédé, le lundi 4 novembre 2024, à 59 ans.



La levée du corps aura lieu le dimanche 10 novembre 2024 à 10 heures à l’hôpital Militaire de Ouakam, suivie de l’enterrement à Nioro du Rip, selon une note signée par la famille du défunt. Les condoléances, quant à elles, seront reçues le lundi 11 novembre 2024, à la maison familiale, informe la même note.