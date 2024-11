Décès de Mamadou Moustapha Ba : le procureur rassure sa famille

Après avoir ordonné une autopsie, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, a rencontré la famille de Mamadou Moustapha Ba, lundi. Selon Me El Hadj Diouf, avocat de la famille, "le procureur a promis une restitution rapide du corps et l’accélération du dossier pour permettre à la famille de récupérer la dépouille dans les prochains jours."



La robe noire a précisé qu' «il ne reste plus que quelques détails, de petits éléments. Dans les prochaines heures ou les prochains jours, le corps sera restitué à la famille. On attend la suite de l'enquête. »



Pour rappel, Mamadou Moustapha Bâ, décédé lundi dernier en France. Selon le journal L'Observateur, l’enquête avance mais reste entourée de mystère. Une source policière a confié au journal que l’enquête pourrait "apporter des réponses surprenantes" et "aboutir à des conclusions inattendues".