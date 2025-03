Décès de Me Koureyssi Ba : Pape Alé Niang salue une "figure respectée et admirée" dans le milieu juridique

Les hommages se multiplient après l’annonce du décès de Me Cheikh Koureyssi Ba. Le directeur de la RTS, Pape Alé Niang, a tenu à saluer la mémoire de l’illustre avocat, le décrivant comme une figure respectée et admirée dans le milieu juridique.



Voici l’intégralité de sa publication.





Me Cheikh Khouressy Ba était un avocat. Un brillant avocat ! Certes, certains avocats se distinguent par leur compétence, leur détermination et leur engagement envers la justice. En plus de réunir toutes ces qualités, Me Cheikh Khouressy Ba appartenait à la trempe de ces avocats qui ont consacré leur vie à la défense des personnes accusées à tort, avec une capacité exceptionnelle à mettre en lumière les faiblesses du système judiciaire et à œuvrer sans relâche pour garantir des procès équitables. Naturellement, cet avocat émérite était respecté et admiré dans le milieu juridique en raison de son habileté à défendre toutes les personnes injustement accusées, bénéficiant d'une réputation bien établie auprès des juges.



Je me souviens de mon audition dans le deuxième cabinet de Mamadou Seck, le bourreau de l’ancien régime. À chaque prise de parole de Me Cheikh Khouressy Ba, le malaise du juge était perceptible, conscient qu'il était taillé en pièces par le discours clair, limpide et véridique de l’avocat.



Me Cheikh Khouressy Ba était généreux dans son métier d’avocat. Pendant des décennies, il a été au cœur d’un nombre impressionnant de dossiers pour rétablir la vérité, corriger les injustices, mais surtout convaincre les tribunaux de l'innocence de ses clients, victimes d’abominables arbitraires. L'écouter, avec sa maîtrise parfaite du droit, sa capacité exceptionnelle à analyser les preuves et son intuition aiguisée pour détecter les failles dans les enquêtes menées par les autorités, était un plaisir.



Ce qui le rendait encore plus respecté, c'était sa manière de défendre ses clients. Il ne se contentait pas de présenter des arguments juridiques solides, mais manifestait une véritable empathie envers ceux qui luttaient contre des accusations injustes. Sa capacité à se mettre à la place de ses clients lui permettait de comprendre les conséquences dévastatrices que pouvaient engendrer les accusations à tort dans la vie d'un individu. Interné à l’hôpital Principal, entre la vie et la mort, Me Cheikh Khouressy Ba venait chaque soir avec l’intime conviction de pouvoir me convaincre d’abandonner la grève de la faim. Au terme de nos échanges, il avait toujours cette fameuse phrase : « Petit frère, tu es têtu mais tu es un homme de convictions. Et les hommes de convictions meurent toujours l’épée à la main. »



Sa réputation d’avocat teigneux lui a permis de gagner le respect et l'admiration des magistrats, qui savaient que ses arguments étaient clairs, objectifs et fondés sur les lois en vigueur. Il était respecté pour sa franchise intellectuelle et son intégrité, ce qui lui a valu une audience attentive et un immense respect dans le milieu judiciaire.



Cheikh Khouressy Ba était de la trempe de ces avocats qui ont une approche clinique et une attention toute particulière aux détails pour démontrer efficacement les lacunes dans les enquêtes policières ainsi que les violations des droits des accusés. Dans chaque affaire, il cherchait non seulement à prouver l'innocence de ses clients, mais aussi à mettre en lumière les erreurs systémiques qui avaient conduit à ces accusations injustifiées.



Il avait un engagement chevillé au corps. En réalité, Cheikh Khouressy Ba ne défendait que la vraie justice, celle qui ne connaît ni limites, ni frontières, mais qui recherche la vérité. Reconnaissance éternelle pour ce grand monsieur.



En ce mois béni du ramadan, que le Seigneur lui ouvre grandement les portes du paradis. Sincères condoléances à toute sa famille.