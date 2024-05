Décès de Pape Mohamed Camara: le président Abdoulaye Wade perd sa voix américaine

Il fut l’un des interprètes les plus chevronnés de sa génération.

Un intellectuel à la culture générale jamais égalée.

Pape Mohamed Camara parlait plus d’une vingtaine de langues et de dialectes.

Une véritable bibliothèque ambulante aux capacités intellectuelles sans commune mesure.

Pape Mohamed Camara était plus qu’un interprète car il incarnait le prototype de l’américain noire de par son look et sa prestance.



Sa mère Jeanne Martin Cissé fut ministre puis ambassadrice de la Guinée aux USA dans le gouvernement du Président Ameth Sekou Touré.

Elle fut une personnalité politique guinéenne très respectée du temps de son passage aux USA 🇺🇸



Pape Mohamed aimait la coiffure afro et les pattes d’éléphant comme les intellectuels de sa génération.

L’interprète ressemblait beaucoup à James Brown.

Aussi, l’homme par son éloquence attirait les attentions des invités du Président Abdoulaye Wade car voir un sénégalais maîtriser ainsi la langue de Shakespeare impressionne par la diction et la gestuelle.

Il avait le verbe facile et le sens de la traduction deux qualités humaines qui ne laissent personne indifférent.

Pape Mohamed Camara fut également il faut le préciser un étudiant du Président Abdoulaye Wade au moment où ce dernier enseignait à l’Université de Dakar.

En plus d’être l’interprète attitré du chef de l’Etat, il cumulait cette fonction avec celle de coordonnateur du projet de l’université du futur africain nommé par décret n*426 en date du 30 janvier 2003.



Après la chute du régime du Président Abdoulaye Wade il m’avait fait l’honneur de visiter à son bureau sur la corniche au Cabinet Atepa car il venait de rejoindre notre ami commun l’architecte Pierre Goudiaby Atepa.

Ce fut de grands moments de retrouvailles avec cet homme d’une culture générale incommensurable.

Il donnait aussi des cours à l’IAM de son ami Moustapha Guirassy l’actuel ministre de l’éducation du Sénégal 🇸🇳



Pape Mohamed Camara avait des connaissances en tout et n’hésitait jamais à partager son savoir !!!

Nous avions l’habitude de partager l’avion présidentiel car il était de toutes les missions du Président Abdoulaye Wade à l’étranger.

Durant l’assemblée générale des Nations Unies à New York qui se tient chaque année au mois de septembre, il nous faisait découvrir les bons mets américains 🇺🇸et nous gratifier de son savoir-faire et de son savoir-être.



J’ai également en mémoire notre séjour en septembre 2004,

dans le cadre de la célébration de l’excellence à travers le titre de docteur Honoris Causa de l’université du Minnesota des États Unis de Madame Viviane Wade sous le thème des « idées simples qui sauvent des vies ».

En dehors du couple présidentiel invités de marque, ils y étaient trois autres sénégalais dans cette prestigieuse université américaine.

Il s’agit de Me Alioune Badara Cissé un avocat émérite, de l’ingénieur Moussa Seck de Enda, un grand panafricaniste connu pour son expertise dans le domaine de la recherche agricole et Pape Mohamed Camara un interprète multidimensionnel.

Hélas toutes ces trois grandes fiertés du Sénégal ne sont plus de ce monde.



Pape Mohamed Camara un homme pétri de talents d’une générosité légendaire s’en est allé ce jeudi 23 Mai 2024 à Dakar!!!

Une grande perte pour notre pays.



Adieu l’interprète artiste !



Mbaye DIOUF