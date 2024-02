Décès de Peter Morgan, légende du reggae de Morgan Heritage

Peter Anthony Morgan, le chanteur du groupe de reggae jamaïcain Morgan Heritage, est décédé. Une nouvelle confirmé par sa famille dans un post publié dimanche (25 février 2024). Affectueusement connue sous le nom de « Peetah », la cause du décès de Morgan n’a pas été révélée.



La déclaration de la famille, partagée via les médias sociaux, a exprimé son amour et sa gratitude tout en informant du décès de Morgan le 25 février 2024. Ils ont remercié les sympathisants pour leur soutien et ont demandé la protection de la vie privée alors qu’ils traversent cette période difficile.



Morgan Heritage, un groupe primé de Grammy, était dirigé par Peter Anthony Morgan et comprenait cinq frères et sœurs de l’artiste reggae Denroy Morgan : Una Morgan, Roy « Gramps » Morgan, Nakhamyah « Lukes » Morgan et Memmalatel « M. Mojo » Morgan.