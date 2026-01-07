Décès de Seydou Madani Sy, ancien ministre et premier Sénégalais recteur de l’UCAD

L’ancien ministre et recteur Seydou Madani Sy est décédé ce mercredi 7 janvier 2026, a-t-on appris. Il laisse derrière lui un héritage important dans les domaines universitaire, juridique et politique du Sénégal.



Figure emblématique de l’histoire politique et juridique du pays, Seydou Madani Sy a été le premier Sénégalais à accéder au poste de recteur de l’Université de Dakar (actuelle Université Cheikh Anta Diop) le 20 juillet 1971. Docteur en droit et archiviste paléographe, diplômé de l’École nationale des Chartes de Paris en 1961, il avait débuté sa carrière universitaire comme chargé de cours à la Faculté de droit de Dakar dès 1966.



Au cours de sa carrière, Seydou Madani Sy a occupé plusieurs fonctions politiques et diplomatiques de haut niveau. Il a notamment été Garde des Sceaux et ministre de la Justice de 1986 à 1989, puis Médiateur de la République. Il a également représenté le Sénégal à l’international en tant qu’ambassadeur auprès du Royaume-Uni.



Universitaire reconnu, juriste de renom et homme d’État respecté, Seydou Madani Sy restera dans les mémoires comme un acteur majeur du développement institutionnel et du rayonnement du Sénégal, tant sur le plan national qu’international.