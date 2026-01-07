Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Décès de Seydou Madani Sy : l’hommage du Président Bassirou Diomaye Faye au premier Sénégalais recteur de l’UCAD



Décès de Seydou Madani Sy : l’hommage du Président Bassirou Diomaye Faye au premier Sénégalais recteur de l’UCAD
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi au décès de l’ancien ministre et recteur Seydou Madani Sy survenu ce mercredi 7 janvier 2026. Selon le chef de l’État, le défunt a profondément marqué le Sénégal par « son engagement, sa rigueur morale et son attachement indéfectible aux valeurs de la République ».
 
« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Monsieur Seydou Madani Sy », a écrit le Président Faye sur sa page Facebook.
 
« Grand serviteur de l’État, Premier Recteur de l’Université de Dakar, ancien Garde des Sceaux et Médiateur de la République, il a marqué durablement notre pays par son engagement, sa rigueur morale et son attachement constant aux valeurs de la République », a-t-il ajouté.
 
Le chef de l’État a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu’aux communautés universitaire et judiciaire : « Que la terre lui soit légère ».
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 7 Janvier 2026 - 19:58


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter