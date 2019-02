Décès de l’ancien joueur du SM Caen Kor Sarr

Ancien attaquant du SM Caen au début des années 2000, Kor Daba Sarr est décédé ce lundi matin, des suites d'une maladie foudroyante. Il avait 43 ans.

C'est une autre triste nouvelle qui a accablé le SM Caen et ses supporters ce lundi matin.



Auteur de 20 buts en 80 matchs pour le Stade Malherbe Caen en l'espace de trois saisons, entre 2002 et 2005, Kor Daba Sarr, 43 ans, est décédé d'une maladie foudroyante dans un hôpital parisien.

Ancien attaquant passé notamment par Beauvais ou Angoulême, Kor Sarr avait disputé deux saisons pleines à Malherbe, du temps de la Ligue 2, et contribué à la remontée du club normand dans l'élite en 2004, aux côtés notamment de Cyrille Watier, Titi Deroin ou Sébastien Mazure.



En 2005, après 11 matches de L1 au SM Caen, il avait stoppé sa carrière professionnelle en raison de pépins physiques à répétition, avant de se reconvertir comme entraîneur. D'abord auprès des U18 de Ouistreham, club avec lequel il effectuait encore quelques piges sur le terrain, alors en CFA2, puis au Sénégal, son pays natal. Il avait notamment remporté la coupe du Sénégal à la tête du Diaraf de Dakar.



Ces derniers mois, il espérait monter un projet de détection sur Paris et au Sénégal, et avait envisagé une collobaration avec Laurent Glaize, l'ancien responsable du recrutement des jeunes au Stade Malherbe, avec lequel il était resté proche. La maladie a rattrapé ce "super mec" aux qualités humaines reconnues de tous.

La rédaction sportive de Ouest-France adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.