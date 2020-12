Décès de l’ancien reporter sportif de la RTS Doudou Diene

L’ancien journaliste et reporter sportif de la RTS Doudou Diène est décédé ce dimanche à Paris. Il a formé un duo explosif avec Abdoulaye Diaw.



Professeur d'espagnol, il était devenu journaliste et diplomate à l'ambassade du Sénégal en Belgique. Avant de partir à la retraite et de s’occuper de la mosquée de son quartier à Saint-Louis.



PressAfrik présente ses condoléances à sa famille et à tous ses anciens collègues et confrères.