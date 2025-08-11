Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Touba : Depuis le début de l'année, la mairie a enregistré 130 000 naissances, selon Abdou Lahat Ka



Touba : Depuis le début de l'année, la mairie a enregistré 130 000 naissances, selon Abdou Lahat Ka
Serigne Abdou Lahat Ka, maire de Touba (Diourbel, centre), a révélé, lors de son passage dans l’émission RFM matin du lundi 11 août, que cette année, l’état civil de la mairie a enregistré 130 000 naissances. « Je suis sûr que 50 % des naissances n’ont pas fait l’objet de déclaration à l’institution municipale », a-t-il ajouté.

Selon l’édile, dans 20 ans, la population actuelle connaîtra une forte croissance, sans compter les nombreuses personnes qui continuent d’affluer pour s’installer dans la ville.

Face à cette situation, Serigne Abdou Lahat Ka s’est inquiété du déficit d’infrastructures diverses dont souffre la ville sainte. Il a toutefois annoncé que le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, réfléchit à ces difficultés et que les autorités politiques sont invitées à amorcer un plan plus ambitieux et adapté.
Autres articles

Bacary Badji (stagiaire)

Lundi 11 Août 2025 - 15:05


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter