Modou Lô accepte enfin d’affronter Sa Thiès

Selon des sources concordantes du site lesoleil.sn, les discussions sont déjà très avancées pour le combat tant attendu entre le roi des arènes, Modou Lô, et Sa Thiès.



Baye Ndiaye, patron du label Albourakh Events, aurait trouvé un accord avec le camp de Sa Thiès sur le cachet et la date du combat contre Modou Lô.



Toujours selon le site d'information, il ne resterait plus que la finalisation des exigences financières du « Roi des arènes », qui serait prêt à en découdre avec le « Volcan » de Guédiawaye à la date proposée.



Depuis la victoire de Sa Thiès sur Zarco (22 juin 2025), de nombreux amateurs de lutte estiment que l’affiche idéale serait Modou Lô contre le fils cadet de Double Less. Ce dernier trône au sommet de la lutte sénégalaise depuis sa conquête de la couronne contre Eumeu Sène de Tay Shinger, le 28 juillet 2019.