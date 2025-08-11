Jeux de hasard : saisie de 15 machines à sous et 2029 pièces de cent francs à Keur Massar

Une opération coup de poing de la gendarmerie a conduit à la saisie de 15 machines à sous et de 2029 pièces de 100 FCFA, ainsi qu’à l’interpellation de 10 individus, dont les gérants de deux bars impliqués dans des jeux de hasard illégaux.



Les gendarmes de la Brigade de recherche de Keur Massar ont fait irruption au bar Téranga (marché Keur Massar) et au bar Darou (cité Apix), où ils ont saisi 4 machines et arrêté plusieurs suspects. Les forces de l’ordre ont mis la main sur 11 machines supplémentaires et les pièces d’argent utilisées pour les paris.



Selon L’Observateur, deux propriétaires des machines, A.B. Sarr et B. Sambou, se sont présentés à la gendarmerie pour négocier un arrangement financier en échange de la restitution du matériel. Leur offre a été fermement rejetée, et ils ont été placés en garde à vue avec les gérants des bars, B. Gomis (40 ans) et J. Ndour (43 ans).