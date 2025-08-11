Abidjan : un bus convoyant 70 Sénégalais pour le Grand Magal de Touba porté disparu

Un convoi de 70 Sénégalais, partis d'Abidjan pour le Grand Magal de Touba, est porté disparu depuis lundi. Le bus qui transportait ces 70 Sénégalais, ayant quitté Abidjan pour Dakar, n'est toujours pas arrivé à destination. Un responsable d'une association de ressortissants sénégalais établis en Côte d'Ivoire a confié à l'IGFM qu’ils ont reçu un appel du chauffeur d'une voiture servant de guide au bus, les informant de l'attaque du convoi.



Toujours selon la même source, le bus aurait été la cible d'une attaque jihadiste au Mali, près de Diéma, non loin de Kayes, vers la frontière avec le Sénégal. Les passagers et le convoyeur, Aya Lô, sont injoignables et leurs familles au Sénégal n'ont plus de nouvelles.



L’interlocuteur affirme avoir saisi l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire. Ce dernier, dit-il, lui a promis de contacter celui du Mali pour en avoir le cœur net.



En attendant que les autorités donnent de plus amples informations sur cette affaire, le membre de l’association des ressortissants sénégalais établis en Côte d'Ivoire lance un appel à l'aide pour obtenir des nouvelles de ces 70 compatriotes à bord du bus Abidjan-Dakar.