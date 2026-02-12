Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : sa familles demande à être édifiée sur les circonstances du drame

La famille d’Abdoulaye Bâ, s’est exprimée publiquement ce jeudi. Malgré une profonde résilience spirituelle, les proches du défunt attendent des réponses claires de la part des autorités judiciaires sur les circonstances exactes de ce drame survenu à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD).



Malgré la douleur, les proches d'Abdoulaye Bâ ont affirmé leur totale acceptation de la volonté divine. Réunie autour de la mère de la victime, la famille a désigné Mamadou Diouldé Bâ, oncle du défunt, pour porter sa parole. À l’entame de son propos, celui-ci a invité la communauté estudiantine au calme, les exhortant à privilégier la prière.



Toutefois, il a insisté sur le fait que la famille attend d'être édifiée sur les événements réels ayant conduit au décès de l'étudiant, survenu le 9 février dernier au sein du campus.

Mamadou Diouldé Bâ a rappelé que la « décision d'Allah est irréversible et que la famille s'en remet à la foi pour que le paradis soit accordé au défunt », demandant aux Sénégalais d'adopter la même posture de recueillement.



La famille a également exprimé une vive émotion face à l'élan de solidarité nationale. Le porte-parole a témoigné sa gratitude envers les citoyens pour la mobilisation exceptionnelle constatée lors de l'enterrement, saluant la présence d'un « monde extraordinaire » pour accompagner l'étudiant vers sa dernière demeure.



Selon le porte-parole, le soutien à la famille s'est aussi manifesté par des visites officielles de « hautes autorités académiques. Le doyen de la Faculté de Médecine, des responsables du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), ainsi que des délégations de médecins-dentistes », se sont rendus au chevet des proches pour apporter leur réconfort.



Mamadou Diouldé Bâ a rappelé que ce deuil dépasse le cadre familial pour devenir celui de toute une nation. Il a formulé l'espoir que le Sénégal soit préservé de telles situations tragiques à l'avenir.



Cette exigence de vérité intervient alors que les conclusions médicales du laboratoire d'anatomie de l'Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (HOGIP) commencent à circuler. Ces éléments techniques semblent écarter les premières rumeurs qui oscillaient entre la thèse d'un meurtre et celle d'une simple crise d'asthme.