Dioulacolon : le maire Bouba Mballo réaffirme son engagement pour le leadership féminin

Le maire de Dioulacolon, dans le département de Kolda (sud), a réitéré son engagement en faveur du renforcement du leadership féminin afin d’accroître la participation des femmes et des filles dans les instances décisionnelles locales. Bouba Mballo a pris cet engagement ce jeudi 12 février, lors d’une rencontre de partage et d’échanges consacrée à la charte d’engagement pour une participation active des femmes aux organes de décision.



L’initiative est portée par le Conseil sénégalais des femmes (COSEF) de Kolda. La rencontre a réuni plusieurs acteurs communautaires, notamment des autorités administratives et coutumières, des chefs de services techniques, des femmes leaders, des membres de clubs de jeunes filles, des conseillères municipales ainsi que des « Bajenn Gox ».



Au cours des échanges, les participants ont salué cette démarche qui vise à renforcer la représentativité des femmes dans la gouvernance locale. Dans cette dynamique, le conseil municipal de Dioulacolon envisage d’adopter prochainement une délibération autorisant le maire à signer officiellement cette charte, matérialisant ainsi l’engagement institutionnel de la commune en faveur de l’équité et de l’inclusion.



Prenant la parole, la coordonnatrice du COSEF de Kolda, Fatou Kandé Ba, a formulé plusieurs recommandations à l’endroit des femmes du Fouladou. Elle les a notamment invitées à renforcer la solidarité féminine et à s’investir davantage dans la formation. Selon elle, ces leviers demeurent essentiels pour garantir « une représentation de qualité dans les instances décisionnelles ».



À travers cette initiative, les acteurs locaux entendent promouvoir une gouvernance plus inclusive et participative, capable de mieux prendre en compte les préoccupations et les besoins des femmes et des jeunes filles dans le développement de la commune de Dioulacolon.