Université Sine-Saloum : le CROUS-SS ferme les restaurants de Kaolack et Kaffrine après des "actes de sabotage"

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales du Sine-Saloum (CROUS-SS) a annoncé, ce jeudi 12 février 2026, la suspension immédiate du service de restauration sur deux de ses principaux sites. Cette décision radicale fait suite à des incidents survenus dans le cadre d'un mouvement de contestation estudiantine.



La direction du CROUS-SS rapporte que le service du petit déjeuner a été le théâtre de violences. Selon le communiqué officiel signé par le Directeur, le Dr Jean Birane Gning, «les restaurants des campus de Kaolack et de Kaffrine sont fermés jusqu'à nouvel ordre en raison d'actes de sabotage et de violence suite à des journées sans tickets ». Seul le campus de Fatick reste épargné par cette mesure, le service de restauration s'y poursuivant normalement pour le moment.



La direction du CROUS-SS a tenu à alerter sur les conséquences économiques de telles actions. L'administration rappelle que les « Journées Sans Tickets » fragilisent des ressources financières déjà limitées. Le communiqué souligne que ces « incidents compromettent les efforts soutenus par la tutelle technique et financière pour garantir un service de restauration continu, accessible et de qualité aux étudiants ».



Le CROUS-SS voit dans ces perturbations une menace directe pour la mission sociale qu'il exerce au profit de la communauté universitaire. Tout en condamnant avec fermeté le recours à la violence et la dégradation des biens publics, le Dr Jean Birane Gning réaffirme la disponibilité du CROUS-SS à engager un dialogue constructif.



L'institution invite les étudiants à privilégier la concertation et l'écoute mutuelle. L'objectif affiché est de trouver des solutions durables aux revendications en cours, afin de préserver l'intérêt supérieur de la communauté et de permettre une réouverture rapide des infrastructures de restauration.