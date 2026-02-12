Accès universel : Plus de 400 milliards FCFA pour électrifier 6471 villages d’ici 2029 (Senelec)

La Société nationale d’électricité (SENELEC) affiche ses ambitions pour la fin de la décennie. Dans le cadre de son programme d’accès universel, l'entreprise prévoit d'électrifier 6471 villages à travers le Sénégal à l'horizon 2029, mobilisant pour cela une enveloppe financière dépassant les 400 milliards de francs CFA.



Le directeur principal des équipements à la SENELEC, Djiby Dieng, a dévoilé les détails de cette feuille de route ambitieuse lors d'une visite de terrain. « Aujourd’hui, nous avons défini un programme très clair et nous savons qu’il nous reste globalement 6471 villages à électrifier à l’horizon 2029 », a-t-il précisé.



Ce projet d’envergure selon l’Aps est mené en étroite collaboration avec le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Le coût global, estimé à 400 milliards de francs CFA, bénéficie du soutien de la Banque mondiale, qui a décidé d’accompagner l’État du Sénégal dans cette transition énergétique rurale. « Nous espérons que ce financement sera disponible très bientôt pour qu’on puisse engager les travaux et atteindre l’accès universel à l’électricité » avant la date butoir, a ajouté le responsable.



Ces annonces ont été faites au terme d'une mission destinée à la mise en service d'installations électriques pour le raccordement de plusieurs villages dans les régions de Fatick et Kaolack.



Outre l'extension du réseau, la SENELEC travaille sur la fiabilité de la fourniture énergétique. Un nouveau poste électrique a été présenté à cette occasion. Cette infrastructure est spécifiquement attendue pour régler les problèmes de qualité de service et sécuriser l’alimentation du département de Nioro du Rip, ainsi que d’autres localités stratégiques de cette zone de la région de Kaolack.