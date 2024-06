Décès de pèlerins non élucidés : Le ministère de la Santé renforce la surveillance sanitaire à l'AIBD

Suite aux nombreux cas de décès non élucidés enregistrés lors du pèlerinage et du retour de pèlerinage dans certains pays, le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a renforcé son dispositif de surveillance sanitaire aux frontières en mettant en place à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), renseigne un communiqué.



Le ministère de la santé informe qu’une « équipe de dépistage volontaire ou symptomatique de syndromes grippaux des pèlerins au retour des lieux Saints de l'Islam, à la recherche de cas de Covid-19, en collaboration avec l'IRESSEF ».



« Sur les 124 tests de diagnostic rapide (TDR) réalisés sur les pèlerins à leur arrivée à l'aéroport, 78 cas ont été détectés positifs au SARS-CoV-2 dont 36 cas confirmés par PCR », lit-on.



Afin d'éviter un risque d'épidémie dans notre pays, le MSAS a préconisé les mesures sanitaires suivantes: « la pré-identification par les équipes médicales du MSAS sur place des pèlerins de retour de la Mecque présentant des symptômes de syndromes grippaux de type SARS-CoV-2 (difficultés respiratoires, toux, fièvres, douleurs, etc.); le dépistage systématique des cas suspects pré-identifiés et des pèlerins volontaires à leur arrivée à l'aéroport; le port systématique d'un masque au départ de l'aéroport d'embarquement et durant tout le vol », détaille le communiqué.



De plus, le ministère de la Santé préconise le renoncement à la communion dénommée « Ganalé pour les cas de pèlerins déclarés positifs afin d'éviter les rassemblements et la propagation du virus: « le contact de la structure sanitaire la plus proche en cas de présence des symptômes associés au SARS-CoV-2 pour les pèlerins de retour n'ayant pas subi le test et les personnes contacts des cas positifs: le signalement de tout cas de complication lié à un retour de pèlerinage pour une prise en charge rapide par les services du MSAS selon les canaux usuels ».



Le MSAS appelle la population à la « vigilance, à la retenue et à plus de sérénité pour éviter une épidémie ».