Décès du Pape François : Mamadou Diop de Croix rend hommage à "un ami de l'Afrique et des pauvres"

Mamadou Diop de Croix, secrétaire général de l’AJ/PADS, a rendu un vibrant hommage au Pape François, décédé lundi et inhumé hier samedi. Invité de l'émission Grand jury du dimanche sur la Rfm, ce 27 avril, l'ancien ministre a salué avec émotion l’héritage de celui qu’il décrit comme "un ami de l’Afrique et de la Palestine, un ami des pauvres".



Lors de son intervention, M. Diop de Croix a particulièrement mis en lumière le discours historique que le Souverain Pontife avait prononcé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un message fort, dans lequel le Pape François avait exhorté "les grandes puissances étrangères à laisser l’Afrique respirer", plaidant pour une nouvelle ère de respect et d’équité sur le continent africain.



"Son rappel à Dieu est une immense perte non seulement pour les catholiques, mais pour tous les peuples en lutte pour la justice et la dignité", a-t-il regretté, soulignant l’engagement constant du Pape en faveur des plus vulnérables.



Ce deuil intervient alors que l'Église du Sénégal célèbre la nomination de son nouvel Archevêque, Mgr André Gueye. À cette occasion, Mamadou Diop de Croix a adressé ses vœux de succès à Mgr Gueye.