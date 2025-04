Décès du Pape François : le PIT-Sénégal exprime sa solidarité à la communauté catholique

Suite à l’annonce du décès du Pape François, le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal) a adressé ce lundi un message de condoléances et de solidarité à la communauté catholique du Sénégal.



Dans un communiqué officiel, le parti a exprimé sa compassion à l’ensemble des fidèles catholiques, à leurs guides religieux ainsi qu’aux croyants de toutes confessions attachés aux valeurs de paix, de justice et de dialogue. « Nous saluons la mémoire d’un homme de foi et de courage, dont la voix a su franchir les frontières religieuses pour interpeller les responsables politiques, économiques et sociaux du monde entier, au nom des humbles, des oubliés et de la planète menacée », peut-on lire dans la déclaration.



Le PIT a également rendu hommage à un pontife qu’il décrit comme un « humaniste sincère », engagé tout au long de son pontificat pour la défense des plus démunis, le dialogue interreligieux et la paix entre les peuples.



« Le Pape François a marqué son pontificat par son humilité exemplaire, sa proximité avec les exclus, et son engagement résolu en faveur de la justice sociale, de la dignité humaine et de la sauvegarde de notre planète », a souligné le parti.