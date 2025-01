Décès du professeur Madior Diouf : Alioune Tine rend hommage à un intellectuel et homme de culture

Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center, a rendu un vibrant hommage au professeur Madior Diouf, décédé dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025. Sur son compte X, il a salué la mémoire d’un intellectuel, homme de culture, érudit et homme politique proche de Cheikh Anta Diop.



«Hommage au professeur Madior Diouf, intellectuel, homme de culture, érudit et homme politique proche de Cheikh Anta Diop. Il nous a reçu au Département de Lettres Modernes de la Faculté des Lettres. Le Sénégal a perdu un homme de valeur, d’une grande générosité et d'une grande humilité, enraciné dans les meilleures valeurs de la culture serere être africaine. Madior était un homme foncièrement bon. Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches, à ses militants et à ses amis. Qu'il repose en paix à Firdawsi », a écrit le défenseur des droits humains.



Né en 1939 à Fimela, Madior Diouf (86 ans) était un éminent professeur de littérature à l’Université Cheikh Anta Diop et un homme politique. Syndicaliste engagé, Madior Diouf a dirigé le syndicat unique des enseignants du Sénégal (Sudes) pendant huit ans.



Fondateur et leader du Rassemblement national démocratique (RND), il s’inspirait des idées de Cheikh Anta Diop pour promouvoir une vision démocratique alternative. Ancien ministre de la Culture sous Moustapha Niasse, il avait également marqué les esprits en se présentant à l’élection présidentielle de 1993. Professeur agrégé de lettres à l’Université Cheikh Anta Diop.



Intellectuel et défenseur des valeurs de justice sociale, Madior Diouf laisse un héritage culturel et politique qui a profondément marqué le Sénégal. Sa levée du corps aura lieu ce vendredi à l’hôpital Principal, suivie de son inhumation au cimetière musulman de Yoff.