Décision du CC : l’ambassadeur Raynor a consulté Alioune Tine pour la tenue de l’élection présidentielle

Les États-Unis poursuivent leurs discussions avec divers acteurs concernant la situation politique au Sénégal, en vue de l'organisation rapide de l'élection présidentielle. Dans ce sens, l’ambassadeur des USA, Raynor a confirmé ces discussions sur le sujet avec Alioune Tine, Fondateur du Centre Afrikajom Center, lors d'une récente rencontre. Les deux hommes ont souligné l'importance des libertés démocratiques et la nécessité de tenir des élections libres et équitables dans les meilleurs délais, selon un post sur Twitter de l'ambassadeur.



