Déclaration de l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal à l’occasion du 1er Mai

A cette occasion, l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal (UDTS) appelle au renforcement de l’unité d’action de la Coalition des confédérations syndicales de travailleurs et travailleuses du Sénégal (CCSS) affiliées à la CSI, pour amener le Gouvernement et les employeurs à prendre des mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs, dans une déclaration.



Au-delà du caractère festif, la fête internationale du Travail est pour les travailleurs et leurs organisations un moment d’introspection de prospection et de projection pour sauvegarder les acquis de plusieurs années de lutte. C’est également l’occasion de conquérir de nouveaux droits qui pourront contribuer à la promotion du travail décent.



Cette année, la fête internationale du travail intervient dans un contexte d’incertitudes et d’inquiétudes, marqué par la pandémie ou la crise du COVID-19 qui a des répercussions graves sur le monde du travail. Selon les statistiques de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) elle a affecté 3,12 millions de personnes dans 185 pays et territoires, provoquant 217 000 décès et pourrait toucher une partie non négligeable de la population mondiale.



Le secteur de l’économie informelle qui représente 41,6% du PIB et emploie environ 48,8% de la population actives est négativement impacté. L’interdiction des rassemblements et la fermeture de plusieurs marchés menacent 80% des emplois, augmentant le niveau de vulnérabilité des travailleur (se)s.



L’UDTS apprécie positivement les mesures prises par le gouvernement du Sénégal pour soutenir les entreprises dans le cadre du Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES), notamment la remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019, pour un montant de 200 milliards et les mesures spécifiques en appuis financiers accordés aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du transport et de la culture.



Elle exhorte les syndicats à s’unir pour atténuer les effets dévastateurs de la pandémie du COVID-19 sur les travailleurs sénégalais. Nous encourageons le dialogue social inclusif et constructif pour élaborer des réponses qui préservent les emplois et garantissent les salaires et les moyens de subsistances des couches vulnérables.



L’Union apporte son soutien au personnel des services de santé (médecin, infirmier …) qui sont en première ligne dans la lutte pour endiguer la propagation du virus et sauver des vies. Des mesures spéciales doivent être prises par le gouvernement pour les soutenir et les protéger. Il est essentiel de mettre à la disposition du personnel de santé des équipements de protection adéquats, d’assurer le suivi de leurs heures de travail et de leur octroyer une indemnité spéciale de prise en charge des malades du COVID-19, d’un montant conséquent.



Par ailleurs, l’UDTS demande au Gouvernement d’étendre les mesures spécifiques en appuis financiers aux travailleurs du secteur informel et de l’enseignement privé tout en élargissant lesdites mesures aux différentes initiatives en faveur de l’employabilité des jeunes.



Les travailleurs recommandent au Gouvernement de mettre en place un plan de soutien à l’économie reposant sur les quatre piliers que sont la relance des secteurs d’activités clés comme l’agriculture, la pêche, le tourisme, l’industrie et les services ; la préservation/création d’emploi ; la protection sociale pour tous et le dialogue social inclusif et constructif.



Enfin, l’UDTS manifeste sa solidarité à la nation toute entière, exhorte les populations au respect des mesures de prévention, souhaite un prompt rétablissement aux malades et présente ses condoléances aux familles des personnes décédées du COVID-19.