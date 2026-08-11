Assemblée nationale : des députés certifiés après une formation en anglais de trois mois

Une cérémonie de remise de certificats s'est tenue ce lundi 10 août 2026 à l’Assemblée nationale, couronnant une formation en anglais de trois mois destinée aux députés. L'initiative a été organisée en partenariat avec le Regional English Language Office (RELO) et l’Ambassade des États-Unis d’Amérique.



Ce programme visait à renforcer le niveau linguistique des parlementaires, en particulier leurs compétences en communication orale, afin d’optimiser leurs interactions dans le cadre de leurs fonctions institutionnelles et professionnelles.



Présidée par El Hadji Gueye, Président de la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, la cérémonie a été marquée par les allocutions de ce dernier et de Saloly Fadel Toure. Les intervenants ont exprimé leur reconnaissance envers l’Ambassade des États-Unis et ont salué l’engagement des formateurs et responsables, parmi lesquels le professeur d’anglais M. Neil Talbert, la chargée du Programme régional de langue anglaise Mme Dawn Roger, et l’attachée politique Mme Fatimah Martin. L’événement s’est conclu par la remise officielle des attestations aux bénéficiaires dans une ambiance de coopération bilatérale.

