Déclaration de patrimoine: le Gradec veut une enquête si la fortune d’un assujetti atteint un certain niveau

Le patrimoine d’Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) déclaré à l’OFNAC (Office national de lutte contre la fraude et la corruption) et dévoilé dans la presse qui fait état de plusieurs milliards F Cfa, a fait réagir le Groupe de recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec). Son Secrétaire général, Ababacar Fall, propose qu’une enquête soit ouverte si toutefois la fortune d’un assujetti atteint un certain niveau.



« Quand on nous parle aujourd’hui, d’avoir qui se situe à des niveaux insoupçonnables, des dizaines de milliards, déjà cela pose problème », a déclaré l’invité de Rfm matin de ce vendredi 5 février.



Selon Ababacar Fall, « il est temps qu’on puisse revoir la législation en la matière et de proposer qu’à chaque fois que le montant des avoirs déclarés par une personne assujettie dépasse un certain montant, par exemple : le milliard ou même le demi-milliard que l’autorité judiciaire ou la structure administrative qui est chargée de recueillir la déclaration de patrimoine puisse faire des enquêtes, des observations pour s’assurer de la licéité des fonds déclarés ».